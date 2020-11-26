«المرور»: ضبط شخص ظهر في فيديو يقود مركبته بسرعة عالية بالطائف

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ألقى مرور محافظة الطائف ، القبض على قائد مركبة قام بقيادتها بسرعة عالية ، ووثق ذلك بمقاطع ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على تويتر ، إن قائد المركبة عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، بالقيادة بهذه السرعات العالية. وأكدت أنه ستتم إحالة المقبوض عليه إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه، وفقاً لنظام المرور.

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