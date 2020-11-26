السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: أمريكا منهمكة بنهب نفط وثروات الشعب السوري

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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، عن روانجي أن القوات الأمريكية بمواصلتها احتلال جزء من الأراضي السورية منهمكة بنهب نفط وثروات هذا البلد.

جاءت تصريحات روانجي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، الذي أكد من خلاله أن بعض الدول بفرضها إجراءات حظر أحادية الجانب ضد الشعب السوري، ومنعها الجهود الدولية الرامية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، وكذلك خلق عقبات في طريق العملية السياسية، تسعى لإطالة أمد الأزمة في سوريا وفرض إرادتها على شعبها.

وتابع السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي:

في الوقت الذي يعانيالشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلاده، فإن فرض إجراءات الحظر الأحادية الأمريكية تؤدي إلى زيادة معاناته، ونحن ندين ذلك بقوة.

وفي السياق نفسه، رحب روانجي بالجهود المبذولة مثل إجراءات الأمم المتحدة للحل السياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى جهود بلادة للمساعدة في هذا المسار ومشددا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار سوريا وكذلك عودة اللاجئين والنازحين السوريين.

ونادى السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، بضرورة المكافحة المستمرة للإرهابيين في سوريا لاجتثاث جذورهم، ومعارضة أية محاولات انفصالية في هذا البلد.