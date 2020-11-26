وزير خارجية العراق لـ"سبوتنيك": وزير الدفاع يزور موسكو قريبا

موسكو - سبوتنيك. وأوضح حسين في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن زيارته إلى موسكو جاءت بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، وحول مسألة التسليح الروسي للجيش العراقي قال "لم نتطرق إلى هذه المسائل، تطرقنا إلى مجموعة من الملفات ومجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، حوالي 14 مذكرة تفاهم ونتمنى أن يتم التوقيع على هذه المذكرات في الاجتماع القادم للمجلس المشترك بين روسيا والعراق".

وتابع "تطرقنا إلى الوضع العسكري والأمني ولكن سيكون هناك زيارة بالفعل لوزير الدفاع العراقي إلى موسكو قريبا".

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لتلبية الاحتياجات العسكرية العراقية من الصناعات الروسية، مشيرا إلى زيارة سيقوم بها وزير الدفاع العراقي إلى روسيا في المستقبل القريب.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم أمس: "لطالما لعب بلدنا ولا يزال يلعب دورا مهما وكبيرا للغاية في ضمان القدرة الدفاعية للعراق، وتجهيز الجيش وقوات الأمن، بما في ذلك في سياق التهديدات الإرهابية. نحن على استعداد لتلبية أي احتياجات عراقية من المنتجات العسكرية الروسية الصنع".