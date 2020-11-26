شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع بدء الحالة المطرية.. «الحصيني» يحذر: من ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك حتى تهدأ الأجواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الممطرة “سقيا” بدأت فجر اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون مكة متلقى وتصادم الرياح الرطبة والباردة.

وأضاف الحصيني: “متوقع تشكل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة ومتوقع أن تتأثر جدة بهذا السحب وعموم مكة”.

وتابع: “متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، والسيول متوقعة -إن شاء الله-“.

وحذر الحصيني قائلاً : “من ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل حتى تهدأ الأجواء”.