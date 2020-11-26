شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالبحرين وغائم بالإمارات ودافئ بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحوال الطقس فى دول الخليج العربى، اليوم ففى البحرين سيكون الطقس، معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب، ويكون غائماً جزئياً خلال فترة النهار...

وإليكم التفاصيل....

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب، ويكون غائماً جزئياً خلال فترة النهار، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد في البداية ثم تتحول إلى جنوبية شرقية وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 اقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وقد تتكون السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والخليج العربي: متوسط - مضطرب أحياناً.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند 23:12.والجزر الأول عند الساعة 17:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:33 بحر عمان: متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 20:11 الثاني عند الساعة 07:19.

دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا وغبار مثار مع فرصة لأمطار خفيفة خاصة على المناطق الغربية وتبلغ درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.