شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 150 درهماً قيمة فحص كورونا للأطفال عن طريق اللعاب فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة خولة الحداد أخصائى أول ومدير مركز زعبيل الصحي بالإنابة التابع لهيئة الصحة في دبي، أن قيمة فحص (كوفيد 19) للأطفال عن طريق اللعاب، والذي بدأته الهيئة قبل ثلاثة أيام في جميع مراكزها الصحية، تبلغ 150 درهماً، وتظهر النتيجة خلال ساعات، وأوضحت أنه يشترط لإجراء الفحص أن يمضي الطفل مدة 30 دقيقة دون أكل أو شرب، بعدها يقوم الطفل بتجميع اللعاب لمدة دقيقة واحدة ويتم وضعه في حاوية صغيرة بمقدار واحد مليمتر وتحفظ في ثلاجة صغيرة على درجة حرارة تتراوح بين 2 - 8 درجات مئوية ويتم إرسالها فوراً للمختبر للتحليل.

وقالت بحسب صحيفة "البيان" للأسف هناك معلومات خاطئة أشارت إلى أنه يتم أخذ اللعاب من الحلق، وهذا ليس صحيحاً لأن ذلك من شأنه تخويف الأطفال، وإنما يتم فحص الأطفال عن طريق عينة من اللعاب يضعها الطفل بالحاوية عن طريق «البصق» دون إدخال أي شيء لفم الطفل.

وذكرت أن هذه الطريقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة جاءت نتيجة التعاون بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وهيئة الصحة في دبي وذلك لإزالة حاجز الخوف عند الأطفال من فحص pcr، مشيرة إلى أن الفحص يمكن إجراؤه للأطفال من عمر 3-16 سنة.

واعتمدت هيئة الصحة في دبي الطريقة الجديدة للأطفال استناداً للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة والبروتوكولات التي خلص إليها شريكها الاستراتيجي المتمثل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي أكدت إمكانية الاستدلال على وجود فيروس «كورونا» من عدمه من خلال فحص عينة من اللعاب، وستوفر هذه الخطوة طريقة أكثر راحة لفحص (كوفيد 19) للأطفال وستزيل الإزعاج الناتج عن مسحات الأنف.

وشملت هذه الدراسة البحثية 476 طفلاً قدموا لمراكز الرعاية الصحية الأولية بدبي، لإجراء فحص (كوفيد 19)، جُمعت منهم عينات اللعاب إلى جانب مسحة الأنف، ثم تم فحص العينات للكشف عن فيروس (كوفيد 19) في مختبرات هيئة الصحة بدبي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن اللعاب يمكن استخدامه للكشف عن الحمض النووي الريبي للفيروس بحساسية تبلغ 87.7 % ونوعية 98.5 %. وقد كانت القيم التنبؤية الإيجابية والسلبية لفحص اللعاب 92.2 % و97.6 % على التوالي. وتُظهر هذه النتائج أنه يمكن استخدام اللعاب كعينة تشخيصية للكشف عن فيروس (كوفيد 19).