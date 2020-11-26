عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تغريم فيسبوك بعد تسريب بيانات ملايين الكوريين الجنوبيين

الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365

غرمت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية، شركة فيسبوك، 6 ملايين دولار بسبب تمرير معلومات عن 3.3 مليون كوري لشركات أخرى.



وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اللجنة المسؤولة عن سياسة حماية المعلومات الشخصية رفعت شكوى ضد فيسبوك إلى وكالة التحقيقات.

وأعلنت اللجنة عن قرارها بفرض غرامة على فيسبوك خلال الاجتماع السابع للجنة حماية المعلومات الشخصية الذي عقد الأربعاء.

وقالت إن شركة فيسبوك انتهكت قانون حماية البيانات الشخصية في البلاد من خلال تقديم معلومات شخصية لما لا يقل عن 3.3 مليون مستخدم محلي في البلاد، من إجمالي 18 مليون خلال الفترة من مايو 2012 إلى يونيو 2018 لشركات أخرى دون موافقتهم.

وتضمنت المعلومات الشخصية التي تمت مشاركتها مع الشركات الأخرى الخلفية التعليمية والخبرات في العمل ومكان المنشأ والأسرة والحالة الاجتماعية وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى.

وأشارت اللجنة إلى أن فيسبوك عرقلت تحقيقًا أجرته اللجنة عن طريق تقديم بيانات كاذبة أو تقديم بيانات غير كاملة.

كما فرضت اللجنة غرامة منفصلة قدرها 66 مليون وون على فيسبوك بسبب تخزين كلمات مرور المستخدمين دون تشفيرها، وعدم إخطار المستخدمين بشكل دوري باستخدام معلوماتهم الشخصية، وتقديم البيانات الكاذبة.

ومن جهة أخرى، أعربت شركة فيسبوك عن أسفها للإجراءات التي اتخذتها اللجنة، قائلة إنها تعاونت مع التحقيق برمته، وتخطط لمراجعة تلك الإجراءات عن كثب.