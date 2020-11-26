شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: أكثر من 16 غارة روسية على مواقع داعش فى ريف حماة والرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السوري، أن أكثر من 16 غارة روسية على مواقع داعش في ريف حماة والرقة بسوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، وقوع 8 قتلى من الميليشيات الإيرانية في القصف الإسرائيلي على سوريا ليلا، كانت أعلنت وكالة الأنباء السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا من هضبة الجولان المحتلة على المشارف الجنوبية لدمشق والخسائر تقتصر على الماديات.

وذكرت "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت عدوانا على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا، كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى عدوانا على محيط جبل المانع بريف دمشق.