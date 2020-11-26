وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، عن عمر 60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية محلية الأربعاء.
وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.
وخضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع نوفمبر الجاري، لعلاج تجمع دموي، إلا أنه، على ما يبدو، عانى من مضاعفات صحية من جراء العملية الجراحية.
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