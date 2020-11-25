شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى يحبط هجوم داعشى فى صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الحشد الشعبى فى العراق اليوم الأربعاء إحباط هجوم إرهابى وقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" فى صلاح الدين شمالي البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم، أن قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم من قتل أحد عناصر فلول داعش الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

ولفتت هيئة الحشد الشعبي فى العراق، اليوم إلى أن القوات ذاتها تمكنت من صد تعرض إرهابي في منطقة مطيبيجة فى المحافظة.