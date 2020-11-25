شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الجيش الليبى ينفى الأنباء المتداولة بشأن حشد قواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الليبي، أنه لا صحة للأنباء عن قيامنا بحشد القوات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الحوار الليبي-الليبي هو الأساس لحل الأزمة، والمغرب يؤمن بأن الحل سيكون ليبيا، وفقا لمصادر إعلامية. وأضاف وزير الخارجية المغربي أن التدخلات الأجنبية زادت تعميق الأزمة الليبية وتوسيع الهوة بين الفرقاء.

وأوضح ناصر بوريطة أن هدف الرباط وهدف الليبيين هو إنهاء الانقسام والتوصل لتسوية نهائية للأزمة الليبية، متابعا: "نتمنى بكل صدق أن يتوصل الاجتماع التشاوري إلى نتائج ومخرجات بناءة لتوحيد مجلس النواب".

وقال وزير الخارجية المغربي: "مجلس النواب الليبي دوره محوري في أى عملية سياسية انتقالية في ليبيا"، لافتا إلى أن الليبيين والمجتمع الدولي يترقبون ما ستؤول إليه مشاورات أعضاء مجلس النواب الليبي

واستطرد ناصر بوريطة: "نتمنى أن ينتهي الاجتماع بتهيئة مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة"، متابعا: "أخذنا العبرة من جعل ليبيا مجالا للأجندات الخارجية".