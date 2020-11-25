شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البلدية بالبحرين يوافق على خفض رسومه على متعدد الزوجات وفئات آخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس بلدى الجنوبية بالبحرين على تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية المتعلق بتخفيض الرسوم البلدية عن بعض الفئات التى ينطبق عليها مفهوم الأسرة البحرينية.
وبحسب صحيفة البلاد، فان الفئات المراد استفادتها من قرار تخفيض رسوم البلدية هى: البحرينية المتزوجة من أجنبى، لديها أبناء غير بحرينيين الجنسية، أو ليس لديها أبناء، البحرينية الأرملة والمطلقة ولديها أبناء أو ليس لديها أبناء، البحرينية غير المتزوجة التى تجاوزت الخمسين، تعدد الزوجات إذا كان لكل زوجة مسكن مستقل.
وتهدف التوصية بتخفيض الأعباء المعيشية للبحرينيين من خلال الرسوم البلدية المخفضة وخاصة للمرأة ولتتناسب مع احتياجاتهم والسعى لتسخير كافة الامكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس البلدية بالبحرين يوافق على خفض رسومه على متعدد الزوجات وفئات آخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.