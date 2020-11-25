شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: النظام الإيرانى درب عناصر من "الإخوان" داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن تركيا منحت العشرات من جماعة الإخوان جنسيات ورفضت منح 50 منهم للدعاية السياسية.
وقالت قناة العربية الحدث، إن تركيا اكتشفت ولاءات في "الإخوان" لإيران أكثر منه لها فمنعت الجنسية عن بعضهم.
وأوضحت قناة العربية الحدث، أن النظام الإيراني درب عناصر من "الإخوان" داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبرانى.
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