شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قصف إسرائيل فى سوريا أمس استهدف شحنة أموال من إيران لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، منذ قليل، عن مصادر تأكيدها أن قصف إسرائيل فى سوريا أمس استهدف شحنة أموال من إيران لميليشيا حزب الله.
وقالت قناة العربية، إن ميليشيات حزب الله طلبت أموالا من إيران أرسلت عبر طائرة شركة فارس لدمشق.
وأوضحت قناة العربية، أن إسرائيل قصفت شاحنة بسوريا حملت أموالا إيرانية في طريقها إلى حزب الله بلبنان.
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