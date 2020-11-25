بيان سوداني بشأن أنباء عن مساندة إسرائيل في الأمم المتحدة

وقالت الخارجية السودانية، في بيان منشور عبر موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن التصويت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، عار تماما من الصحة.

وتابعت بقوله "لم يقم الوفد السوداني بالتصويت على أي مشروع قدمته إسرائيل في الأمم المتحدة، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو السابقة".

وأكملت بقولها "تود وزارة الخارجية أن توضح هذه الحقائق، وتأمل أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية فيما تنقل مع الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية".

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قد نشرت تقريرا سابقا، قالت فيه إن السودان صوت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة، وهو المقترح الذي يُعنى بمجال الابتكار، حيث حصل على تأييد 144 دولة.

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح قوبل باعتراض حوالي 26 دولة، من بينها إيران وسوريا.

ونقلت الصحيفة على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن تمرير قرار بلاده هو إنجاز مهم لإسرائيل ولأي دولة ترى أهمية في بناء مستقبل أفضل لمواطنيها.

كما أفاد تقرير آخر أن وفدا إسرائيليا يتوجه إلى السودان، بعد تعهد البلدين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي، إن "إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان، يوم الاثنين، بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية".

وكان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان قد أعلنوا في بيان مشترك في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق سلام بينهما، وقد تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد اتفاق التطبيع، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.