واشنطن تعلن فرض عقوبات على جماعة "الكانيات" الليبية وزعيمها

واشنطن- سبوتنيك. وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، إن "العقوبات تستهدف ميليشيا الكانيات المعروفة أيضا باللواءين السابع والتاسع وقائدها محمد الكاني".

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و"الكانيات" لقب يطلق على عائلة الكاني التي تتكون من خمسة أشقاء بعد مقتل شقيقهم السادس علي الكاني على يد عصابة إجرامية في عام 2013 بطريقة فظيعة قلبت حياة الأسرة رأسا على عقب، حيث قرر أشقاؤه الانتقام له، وفي ظل حالة الانفلات الأمني، وقتلوا جميع أفراد العصابة وعوائلهم، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.

ومن هناك، اتجه أفراد "الكانيات" للسيطرة على مقر كتيبة "الأوفياء" العسكرية في مدينة ترهونة، واستحوذوا على الأسلحة الثقيلة الموجودة به، وطردوا جميع الميلشيات من المدينة، وشكلوا قوة عسكرية تتكون من عناصر كانت تنشط داخل قوات النخبة في النظام السابق مثل اللواء 32 معزز، وكتيبة محمد المقريف، إضافة الى عدد من خريجي الأكاديميات والمدارس العسكرية

وبعد بسط نفوذهم على مدينة ترهونة، حولوها الى مدينة آمنة، كما اهتموا بالبنى التحتية والبيئة والمحيط، واستطاعوا القضاء على الجريمة، قبل أن تستعيد حكومة الوفاق الليبية السيطرة على المدينة.