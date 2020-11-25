إعلام: إصابة جندي إسرائيلي في "عملية دهس" قرب القدس ومقتل المنفذ

وقالت قناة "كان" الرسمية إن جنديا بسلاح حرس الحدود الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني مشتبه في محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز الزعيم قرب القدس.

وأوضحت أن الجندي أصيب بجروح طفيفة في الحادث، وتم نقله إلى مستشفى في المدينة.

فيما توفي الفلسطيني (30 عاما) وهو من سكان القدس الشرقية لاحقا، في مستشفى هداسا هار هتسوفيم في القدس، بعد إصابته بجراح وصفت بالخطيرة، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن مدينة القدس كانت قد شهدت، في فبراير/شباط الماضي، إصابة 14 إسرائيليا، في عملية دهس.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، آنذاك، بأنه نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة، فيما لاذ المنفذ بالفرار.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب فلسطيني حاول دهس وطعن أحد أفراد الأمن الإسرائيلي، عند حاجز "الكونتينر" العسكري شرق مدينة القدس.

وظهر في الفيديو الشاب وهو يندفع بشاحنته تجاه جندي إسرائيلي ليصدمه قبل أن يترجل منها محاولا طعنه، إلا أن الجندي أفلت وركض ليطارده الشاب.

واتجه باقي أفراد الحاجز تجاه الشاب وأطلقوا عليه النار، ليعلن المتحدث باسم قوات حرس الحدود مقتل الشاب.

وأوضح المتحدث أن أحد عناصر الأمن الإسرائيلي، أصيب بجروح متوسطة.