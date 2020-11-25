لجنة الأمن والدفاع العراقية: الانتصارات على "داعش" هشة ووقتية

وقال الجبارة: "إن لجنة الأمن والدفاع لديها قناعة بأن جميع العمليات الأمنية والفعاليات العسكرية في مناطق صلاح الدين والمناطق الساخنة والملتهبة أمنيا اقتصرت على ضبط مضافات وأسلحة واعدة تركتها عناصر التنظيم هربا من قبضة الاجهزة الامنية"، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
© Sputnik . Nazek Mohammed
وبيّن أن تلك العناصر "تعود فيما بعد وتستجمع قواها وتضرب ضربات مباغتة ومؤسفة وأخرها ما حدث في منطقة المسحك والتي تعد رد فعل ودليل على عدم جدوى العمليات التي شهدها حوض جبال مكحول شمالي المحافظة".
وتساءل الجبارة: "من أين وكيف حصلت عناصر التنظيم على المؤن الغذائية والدوائية والمستلزمات الأخرى وكيفية تواصل عناصر التنظيم مع بعضها".
ودعا جميع القيادات العسكرية المعنية إلى "اعتماد استراتيجيات أمنية جديدة توازي حجم المخاطر والتحديات وتَحمل مسؤوليات الإخفاق الأمني الذي دفعنا ثمنه مرارا".
وأكد البرلماني العراقي على ضرورة "البدء بعمليات جديدة لتطهير ومسك الأراضي الوعرة والمرتفعات وتجريف الأحراش ومنع عودة عناصر إرهابية إليها والابتعاد عن كشف الخطط الأمنية مسبقا عبر الإعلام ومواقع التواصل والتي تعد تنبيه مسبق للإرهابيين".
وأشار إلى أن "التنظيم يلجأ إلى حرب عصابات وعمليات مباغتة دون أي مواجهات مباشرة، ما يتطلب تعاونا وتنسيقا استخباريا ومعلومات استباقية تجهض مخططات التنظيم وليس استعراضات".
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