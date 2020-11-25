ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن النيابة أشارت إلى أن إسقاط العقوبة عن المتهم والسماح له بالعودة إلى الكويت لا يُسقط حق المتضرر برفع دعوى مدنية أخرى إلى المحاكم للمطالبة باسترداد حقه.
ومنذ مغادرة الكندري للبلاد خاطبت السلطات الكويتية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للقبض عليه في أي دولة يتوارى فيها وتسليمه لبلاده، لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد بقيمة خمسة ملايين دينار.
والتقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتقادم... إسقاط عقوبة السجن 10 أعوام عن نائب كويتي سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.