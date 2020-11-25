انخفاض حاد في عائدات تصدير النفط السعودي

وبلغ إجمالي إيرادات التصدير 53.3 مليار ريال (14.2 مليار دولار) مقابل 77.3 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت صادرات النفط 38.7% إلى نحو 35 مليار ريال.
وتراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 9.3% مقارنة بالعام الماضي إلى نحو 18 مليار ريال بعد أن ارتفعت في أغسطس/ آب، بحسببيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
فيما انخفضت صادرات منتجات البلاستيك والمطاط بنسبة 13.4%، لتسجل أكبر قدر من الانخفاض في الإيرادات غير النفطية، وانخفضت حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات إلى 65.8% هذا العام من 74% في 2019.
كانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.
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