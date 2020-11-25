بعضها "عسكري استراتيجي"... دبلوماسي تركي يعلن عن 8 اتفاقيات كبرى مع قطر

وقال السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، إنه سيتم توقيع ما يزيد عن 8 اتفاقيات جديدة كبرى بين البلدين.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي التركي في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، عقب الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة.

وقال كوكصو إن بعض الاتفاقيات التي تم التوافق عليها، ستكون مختصة بالتعاون العسكري الدفاعي الاستراتيجي، بجانب التعاون الاقتصادي والصناعي وفي التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية.

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وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك بين البلدين على اتفاقيات في مجالات الشؤون الدينية والإسلامية والأسرية.

وقال السفير التركي: "العلاقات بين الدوحة وأنقرة تعتمد على الشراكة الأساسية، لأنه يجمعهما الكثير من القضايا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي".

وأضاف بقوله: "العلاقات القطرية-التركية، تم اختبارها أكثر من مرة وفي مواقف صعبة، وأثبتت مصداقيتها ومتانتها وصلابتها".

وأشار كوكصو إلى أن العلاقات الثنائية "شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بجميع المجالات تقريباً".

وأردف قائلا: "لا يمكن وصف العلاقات القطرية التركية بالمؤقتة، فهي ليست وليدة اليوم، بل ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر، وظلت تتطور حتى وصلت إلى قفزة نوعية".

واستدرك الدبلوماسي التركي، قائلا: "لن ننسى الموقف القطري بعدما تعرضت تركيا لمحاولة انقلابية فاشلة في 2016، والذي كان حينها داعماً للحكومة التركية، إضافة إلى وقوف أنقرة إلى جانب قطر، عندما تعرضت للمقاطعة منتصف 2017".

وأكد كوكصو أن الموقف التركي "كان صادقاً ورافضاً لهذا الحصار غير العادل، ومن ثم هذا يؤكد أن العلاقات التركية-القطرية تحالف حقيقي وصلب لا يمكن أن تزعزعه أي أحداث أو أزمات بالمنطقة".