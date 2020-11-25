بعد موجة الأمطار الغزيرة... مناشدة "عاجلة" من محافظ القاهرة إلى المواطنين

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، تصريحات محافظ القاهرة، خلال تفقده وإشرافه على عمليات شفط المياه من شوارع المحافظة، ومحاولة تسيير الحركة المرورية، عقب هطول أمطار غزيرة على القاهرة مساء اليوم.

وقال عبد العال في تصريحاته: "أناشد كل مواطني العاصمة (القاهرة)، عدم النزول إلا للضرورة القصوى".

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وتابع بقوله: "نعلم أن الأجواء ستظل غير مستقرة خلال اليومين المقبلين".

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين.

وأكد عبد العال أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف، وتتخذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأضاف بقوله: "جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع، لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد حذرت من بدء حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أمطارا على الساحل الغربي، زادت حدتها مع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب موقع "مصراوي"، أعلنت الهيئة تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد نهاران على أن يكون بارد إلى مائل للبرودة خلال فترات الليل.

وأكدت الهيئة أن خريطة الأمطار ستكون على السواحل الشمالية، من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش – رفح)، وعلى الوجه البحري، أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية".

وتابعت: "تشهد القاهرة الكبرى، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بينما شمال الصعيد، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا".

وأشارت الهيئة إلى أن "البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وأضافت أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن المناطق الأكثر غزارة السواحل الغربية، كما توجد سحب على الشمال الغربى للبلاد يصاحبها تساقط للأمطار الغزيرة يتخللها خلايا رعدية.