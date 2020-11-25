شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عراقى: هجوم مسلح يستهدف ناشطين عراقيين شرق بغداد وإصابة أحدهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام عراقى تأكيده حدوث هجوم مسلح يستهدف ناشطين عراقيين شرق بغداد وإصابة أحدهما. وفى وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق ، اعتقال الإرهابيين الذين اغتالوا فرد المرور في الكرمة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بعملية أمنية مباغته تم اعتقال المجموعة الإرهابية التي تتكون من أربعة إرهابيين وقامت بقتل الشهيد فرد المرور أحمد خلف جاسم في قضاء الكرمة والذي تم اغتياله قبل ثلاث أيام".