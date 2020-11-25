شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: القصف الذى طال حزب الله استهدف شاحنة أموال قادمة من إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن القصف الذى طال ميليشيا حزب الله أمس استهدف شاحنة أموال آتية من إيران.
وقالت قناة العربية الحديث، إن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.
وفى وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء السورية، أن إسرائيل شنت هجوما جويا من هضبة الجولان المحتلة على المشارف الجنوبية لدمشق والخسائر تقتصر على الماديات، وذكرت "سانا" منذ قليل أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت عدوانا على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا، كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى عدوانا على محيط جبل المانع بريف دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: القصف الذى طال حزب الله استهدف شاحنة أموال قادمة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.