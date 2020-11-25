شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بلبنان: جبران باسيل شكرنى على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شاى، أن وزير الخارجية اللبنانى الأسبق جبران باسيل شكرها على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضافت السفيرة الأمريكية فى لبنان: على الدولة اللبنانية أن تجرى إصلاحات فورية. وأوضحت السفيرة الأمريكية فى لبنان: "العقوبات على جبران باسيل مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين".

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