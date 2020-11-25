شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يستقبل المبعوث الأممى لسوريا لبحث جهود حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فيصل بن فرحان ، وزير خارجية السعودية، اليوم الأربعاء ، المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل ، مشيرة الى أنه تم خلال اللقاء بحث جهود حل الأزمة.

وفى وقت سابق التقى سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون ، لبحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية.