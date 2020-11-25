شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مفوضية اللاجئين فى السودان: نتواصل مع اللاجئين الإثيوبيين عند الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل مفوضية اللاجئين في السودان، إن مساعدات وصلت إلى اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان وسنبدأ توزيعها بعد غد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف ممثل مفوضية اللاجئين في السودان: نتواصل مع اللاجئين الإثيوبيين عند الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وتابع ممثل مفوضية اللاجئين في السودان: لاجئون من إثيوبيا تحدثوا عن انتهاكات جسيمة.