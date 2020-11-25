شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البحرينى يستقبل نظيره الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، اليوم الأربعاء، لدى وصوله مطار البحرين الدولي والوفد المرافق معه، وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إقالة وزير الدفاع السابق مارك إسبر، ولم يوضح أسباب الإقالة.

وجرى تعيين مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب كريستوفر ميلر وزيرا للدفاع بالوكالة.

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