شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة ورياح نشطة تحجب الرؤية على جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار التقلبات الجوية على منطقة جازان، حيث تشمل الحالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان يشمل (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب ) حتى الساعة 21:00 مساءً.
ويصاحب الحالة الجوية على منطقة جازان نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
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