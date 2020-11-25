شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تعلن إيداع معاشات شهر «نوفمبر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد ، اليوم الأربعاء ، عن إيداع معاشات شهر نوفمبر . وأوضحت المؤسسة ، أنه يمكن التأكد من إيداع المعاش من خلال الخطوات التالية : – التأكد من حسابك لدى البنك . – الاتصال على مركز الاتصال عبر الأرقام :8001248889 – 920014000 – الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني :[email protected] – خدمة المحادثة الفورية :www.pension.gov.sa

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