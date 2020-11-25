"رويترز": لغم يصيب ناقلة تشغلها اليونان فى مرفأ سعودي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة آمبرى البريطانية للأمن البحرى، اليوم الأربعاء، إن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم فى مرفأ سعودى مما ألحق أضرارا ببدنها. وأضافت الشركة أن الناقلة أجرارى ترفع علم مالطا وتشغلها شركة تي.إم.إس تانكرز اليونانية، ولم يتسن التواصل بعد مع الشركة اليونانية للحصول على تعليق.

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