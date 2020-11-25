محتجون يطالبون بفرص عمل يوقفون إنتاج الفوسفات فى تونس بشكل كامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون وشهود لرويترز، إن محتجين يطالبون بفرص عمل أوقفوا اليوم الاربعاء إنتاج الفوسفات بشكل كامل فى تونس. ويزيد هذا التصعيد الضغوط على حكومة هشام المشيشى، التى تواجه فعلا موجة احتجاجات فى عدة مناطق من البلاد للمطالبة بالتشغيل وإيقاف التهميش بعد عقد من اندلاع الثورة التى أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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