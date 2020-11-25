شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تُدين عمليات التهجير القسرى للمقدسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، نقل حيازة منزلين يعودان الى فلسطينيين لصالح المستوطنين، في إطار المخطط الاحتلالي المتواصل، والهادف لترحيل 700 مقدسي من منازلهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/، اليوم /الأربعاء/ - إن ذلك جزءا لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية، الرامية إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتهجير مواطنيها المقدسيين.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد المدينة المقدسة ومقدساتها وأهلها، معتبرة أنه استغلال بشع وسباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الضم والتوسع والتهويد الاستعمارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية لإدارة ترمب.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تجاه نظام الفصل العنصري الذي تكرسه في فلسطين المحتلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية تُدين عمليات التهجير القسرى للمقدسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.