شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية البحرينية: دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الداخلية البحرينية، إن دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر سواحل البحرين، وأضافت أن الزورقين كانا يشاركان في تمرين بحري شمال "فشت ديبل"، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.
وقالت البحرين، إن التصرف القطري يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون.
وحسب وكالة أنباء البحرين، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية البحرينية: دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.