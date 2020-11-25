العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة خلال 24 ساعة

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، سجلت أمس الثلاثاء 2292 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة، وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - أنه تماثل 2130 مصاباً للشفاء من كورونا، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت الاثنين، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 537 ألفًا و457 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء الاثنين، أن هناك 2202 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 467 ألفًا و654 حالة تعافي أي بنسبة 87%.. بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع المجموع الكلي لحالات الوفاة إلى 11 ألفًا و996 حالة في عموم العراق.