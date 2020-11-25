شركة صينية تقدم طلبا للحصول على الموافقة على لقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصبحت "تشاينا ناشونال بايوتيك جروب" للأدوية أول شركة في الصين تقدم طلبا للموافقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، لطرحه للجمهور هناك، طبقا لما قاله مدير الشركة الأم، "سينوفارم" لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء.



ورغم أنه لم يتم إصدار أي بيانات بشأن فعالية اللقاح حتى الآن، تم اعطاؤه لحوالي مليون شخص بالفعل، في إطار برنامج تلقيح عاجل، طبقا لما ذكرته شركة "سينوفارم" الأسبوع الماضي.

ولم ترد تقارير بشأن حدوث آثار جانبية شديدة، وظهرت أعراض خفيفة فقط على بعض المشاركين، طبقا للتقرير.

وتتحدث وسائل إعلام رسمية صينية منذ أسابيع عن برامج اعطاء اللقاح لمجموعات معينة من السكان، مثل أفراد الجيش وموظفي الصحة، والدبلوماسيين وموظفي بالشركات الحكومية.

ويتم اعطاء هذه الفئات من السكان لقاحات، لم تستكمل التجارب السريرية ولم تحصل على موافقات رسمية بعد.

وظهرت العدوى بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في ووهان بالصين في ديسمبر 2019 .

وتعرضت الصين لانتقادات شديدة فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع الوباء في البداية، لكنها تمكنت من احتوائه بصفة رئيسية منذ أواخر يناير الماضي من خلال إجراءات صارمة وقيود سفر.