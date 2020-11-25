"أفضل وزيرة في العالم العربي"... محمد بن راشد يهنئ السيسي ويوجه رسالة إلى قادة السعودية

وكتب بن راشد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، بمناسبة إعلان جوائز التميز الحكومي العربي، قائلا: "أبارك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي".

وتابع "التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة".

كما أشاد بن راشد بدور السعودية في تغريدة أخرى، قائلا:

"رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية".

وبارك ابن راشد، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة فى العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.

يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي، تقام تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم للمرة الأولى بمشاركة عربية رفيعة المستوى، وتعد مبادرة مبتكرة أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وتسعى الجائزة إلى تأسيس منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة والاحتفاء بالجهود المميزة للجهات والأشخاص بغية تحسين الأداء العام في الأجهزة الحكومية لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية وما فرضته من متغيرات سريعة تتطلب مرونة الهياكل الحكومية والقدرة على تغيير استراتيجيات العمل بشكل سريع يلبي متطلبات المرحلة.