شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 326 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356067 حالة، من بينها 5455 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 724 حالة حرجة.

كما تم تسجيل (476) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 344787 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات 5825 حالة ، بإضافة 14 حالة وفاة جديدة فيما تم إجراء (50738) فحصا مخبريا جديدا.