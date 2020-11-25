التربية التونسية: 22 وفاة و2995 مصابا بكورونا منذ بداية العام الدراسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم الأربعاء، أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسى، بلغ 2995 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضى. وأضافت الوزارة - فى بيان حول الحالة الوبائية فى المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 1384 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 978 مصابًا، فيما بلغ إجمالى الإصابات بين التلاميذ إلى 1257 إصابة، وتماثل 955 تلميذًا للشفاء.

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