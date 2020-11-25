شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي يكشف عن أبرز التعديلات بعد تغيير مسمى “مؤسسة النقد” (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، عن إجراء بعض التعديلات على عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.

وقال “الخليفي “في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، إن عدد أعضاء مجلس الإدارة أصبح عددهم 7 أعضاء بدلا من 5 في السابق، وتعديل فترة خدمتهم.

وأضاف أن الأعضاء السبعة هم المحافظ ونائبه وخمسة أعضاء من غير موظفي الحكومة، ومدة الخدمة تستمر 7 سنوات قابلة للتجديد.

وأكد استقلالية البنك المركزي وحصانة موظفيه وأصوله، مبينا أنه لن يكون هناك تدخل من أي جهة في تسيير أعمال البنك المركزي.

وأشار الخليفي إلى أنه من مهام البنك التعامل مع التقنيات المالية الجديدة ومراقبتها.