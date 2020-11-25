شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شرطة عسير تُلقي القبض على تشكيل عصابي لسرقة الكيابل النحاسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقةعسيرمن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 3 وافدين من الجنسيةالسورية بعد تورطهم بسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مباني تحت الإنشاء فيخميس مشيطوبيعها على وافدهندي. وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شرطة عسير تُلقي القبض على تشكيل عصابي لسرقة الكيابل النحاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.