شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية وموجة غبار تعيق الرؤية بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
كما توقعت الأرصاد فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء، على منطقة مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية الوسطي والشمالية منها، وكذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، وتصل أدنى درجة حرارة لـ10 درجات مئوية في تبوك وحائل وطريف وحفر الباطن.
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