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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر حسابك في منصة أبشر (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت منصة أبشر التذكير بكيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر حساب منصة أبشر.
وأشارت “أبشر”، إلى إمكانية الوصول للخدمة من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر، والولوج إلى خدماتي، ثم خدمات ، ثم المرور ، ثم تجديد رخصة القيادة.
يذكر أن المديرية العامة للمرور، أعلنت في وقت سابق، أنه يتم فرض غرامة مقررة عن كل سنة تطويف في حال عدم تجديد رخصة المركبة، كما أن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال على المخالف عن كل سنة تطويف.
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