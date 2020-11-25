شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تُعلن توفّر 6 وظائف إدارية شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 6 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: (مهندس البيانات بوكالة التقنية – المشرف التقني لأنظمة تخطيط الموارد الحكومية – مدير إدارة عمليات الحلول الرقمية – محلل إدارة الهوية أول “البنية التحتية” – كبير أخصائيين التدريب – أمين سر).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)