شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صور.. ميلانيا ترامب تستقبل "بهجة الكريسماس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. ميلانيا ترامب تستقبل بهجة الكريسماس الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الخليج 365 تحتفل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بشجرة الكريسماس، التي تم جلبها إلى ساحات البيت الأبيض ضمن تقاليد سنوية راسخة.

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابها في "تويتر" وهي تستقبل شجرة الميلاد التي تجرها عربة أحصنة. وكتبت السيدة الأولى: "كل عام يجلب وصول شجرة الكريسماس روح البهجة والتقاليد إلى البيت الأبيض، ستستمر شجرة هذا العام في إضفاء البهجة على أولئك الذين سيمرون عبر قاعات البيت الأبيض خلال هذا الوقت الأكثر روعة من العام".

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