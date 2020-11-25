عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خبر سار لمن يحمل هذا الاسم في قرية مصرية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية في محافظة الغربية المصرية، تخصيص مكافأة وراتب شهري لمدة عام لكل مولود في القرية يحمل اسم النبي "محمد".



يأتي ذلك تكريما للنبي الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم، ورغبة في نشر اسمه بشكل واسع بين أهالي قرية سملا بمحافظة الغربية.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تشجيع المواطنين على إطلاق اسم "محمد" على أبنائهم المولودين حديثاً.

وقررت الجمعية الخيرية صرف المكافأة فور تسمية الطفل "محمد" على اسم النبي، عليه الصلاة والسلام/ ويصرف له باستمرار كل شهر راتب لمدة عام واحد.

وأكد على لبن، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب سملا الخيرية، أن الجمعية استهدفت من هذه المبادرة التي تنظم لأول مرة في قرى محافظة الغربية إلى تقديم الدعم للأسر التي تستقبل مولوداً جديداً في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بالجميع نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضاً كنوع من التكريم لاسم نبينا الكريم "محمد"، بعد حملة الإساءة التي تعرض لها.

وأضاف أنه بمجرد عرض الاقتراح على أعضاء الجمعية استجابوا بشكل كبير ولاقى ترحيباً من الأعضاء وتم توفير المواد المالية للمبادرة، مؤكداً سعادته بها.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن حاتم زكريا، مسؤول الأزمات في الجمعية، قوله إن المبادرة قاصرة على أهالى قرية سملا فقط.

وأضاف أن الجمعية استقبلت، الثلاثاء، أول مولود اسمه "محمد" وتم منح والده الإعانة الشهرية وقدرها 300 جنيه، والتي ستصرف له طيلة عام من تاريخه.

وتابع زكريا أن "المبادرة ليست قاصرة على اسم محمد فقط، حيث يمكن منحها لاسمى أحمد ومحمود وذلك بعد اتفاق أعضاء الجمعية على ذلك".