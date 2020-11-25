سوريا: عدوان إسرائيلي على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة... فيديو

وأكد مراسل مراسل "سانا": أن العدوان الإسرائيلي يستهدف محيط جبل المانع بريف دمشق".

ونشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.

وأكد مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 23.50 من ليل الثلاثاء الأربعاء، قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ولكن الغارات أسفرت عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.