شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحصد جائزة أفضل وجهة عالمية لحفلات زفاف الهنود لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح موقع «ترافل بلس ليجور – الهند» «Travel+ Liesure India» البحرين جائزة أفضل وجهة عالمية لحفلات الزواج لدى الهنود، وذلك ضمن «جوائز أفضل الوجهات العالمية لدى الهنود لعام 2020» بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

وأعلن عن فوز البحرين إلى جانب موناكو كأفضل وجهة لحفلات الزواج لدى الهنود في حفل توزيع الجوائز الذي نظم إفتراضيا هذا العام، والذي تعتمد نتيجته على تصويت الجمهور وزوار الموقع لوجهاتهم المفضلة.

وأصبحت البحرين الوجهة المفضلة لاستضافة حفلات الزواج الهندية في السنوات الأخيرة، حيث فاق عدد حفلات الزواج التي استضافتها البحرين في الفترة من بداية يناير 2019 إلى ما قبل أزمة كورونا في الربع الأول من 2020 ما يقارب 20 حفل زفاف هندي.

وبذلت هيئة البحرين للسياحة جهود كبيرة للترويج لمملكة البحرين سياحياً، حيث ساهمت هذه الجهود في تتويج البحرين بجائزة أفضل وجهة عالمية لحفلات الزفاف لدى الهنود.