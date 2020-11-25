شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد: لن نألو جهدًا فى حماية أراضينا ومواطنينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية، أنها لن تألوَ جهدًا فى حماية أراضيها ومواطنيها من الهجمات الإرهابية مثل التى تعرضت لها محطة توزيع المنتجات البترولية فى جدة أمس، وذلك وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالبة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

جاء ذلك فى رسائل بعثها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، اليوم الثلاثاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولى السفيرة إنجا روندا كينج، بشأن الاعتداء الإرهابى فى شمال محافظة جدة أمس، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال السفير المعلمي، إنه بعد ثبوت أن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران هى المسؤولة عن هذا الاعتداء، فإن استمرار الأعمال الإرهابية التى تستهدف كلًا من السعودية والشعب اليمنى وتقوم بها الميليشيا، لدليل واضح على فكرها الراديكالى الذى يرمى إلى تقويض جهود الأمم المتحدة فى الوصول إلى حل سياسى شامل فى اليمن، وإثارة التوترات الإقليمية والدولية.

وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد ميليشيا الحوثى لأمن الطاقة العالمى والعملية السياسية للأمم المتحدة فى اليمن والأمن الإقليمي.