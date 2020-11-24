شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تعلن عن 50 وظيفة إدارية للجنسين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن دعوتها الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (50) وظيفة إدارية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.
وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف وآلية التقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه يشترط اختيار المقابلة الشخصية واجتياز اللغات لوظائف المراقبين، والتقديم عن طريق جدارة من 13/4/1442هـ إلى 17/4/1442هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحج والعمرة» تعلن عن 50 وظيفة إدارية للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.